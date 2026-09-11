Праздничная программа ко Дню города пройдет в Кубинке 13 сентября

Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Праздничная программа ко Дню города Кубинки пройдет 13 сентября. Жителей и гостей ждут возложение цветов, спортивные соревнования, мастер-классы, выставки и концерты.

В 10:00 на центральной площади состоится церемония возложения цветов в память о защитниках Отечества. В 11:00 на стадионе в Кубинке-8 начнутся спортивные мероприятия.

С 15:00 на площади перед ЦКТ «Кубинка» будут работать анимационные площадки, выставки и творческие мастер-классы.

Концертная программа стартует в 16:00 выступлениями детских коллективов. В 17:00 на сцену выйдет Одинцовский эстрадно-симфонический оркестр под управлением Юрия Ковешникова. Завершит вечер выступление группы Plus Five из Санкт-Петербурга, которое начнется в 19:00.

Кубинка занимает особое место в истории военной славы России. В городе расположен один из крупнейших военных аэродромов страны и находится парк «Патриот». В годы Великой Отечественной войны населенный пункт имел стратегическое значение для обороны Москвы.

За мужество жителей и вклад в защиту страны Кубинке присвоено почетное звание «Город воинской доблести».