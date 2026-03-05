Праздничная программа к 8 Марта пройдет в парке Дмитрова

В предстоящие выходные, 7 и 8 марта, парк «Сосновый бор» приглашает жителей и гостей Дмитровского округа на праздничные мероприятия, посвященные приходу весны и Международному женскому дню. Для посетителей подготовили конкурсы, квизы и концертные номера.

Программа начнется 7 марта в 15:00 с развлекательного мероприятия «Весенний марафон» от Центра культурного развития «Некрасовский» и Дома культуры «Керамик». Гостей ждут интерактивные конкурсы и музыкальные номера. В 15:30 стартует интеллектуальный квиз «Викторина от А до Я».

8 марта в 15:00 Детский театр «Колесо» представит программу «Весна в душе». Завершит праздник квиз «Цветочные истории», посвященный женщинам.

«В эти праздничные дни мы объединили усилия сразу нескольких творческих коллективов, чтобы создать особенную атмосферу в парке. Уверена, что каждый найдет здесь занятие по душе: от интеллектуальных викторин до веселых конкурсов для самых маленьких. И, конечно, особое внимание — нашим женщинам, которым мы посвящаем программу 8 Марта. Ждем всех в парке — проводить зиму и встретить весну вместе!» — отметила заместитель главы округа Ирина Костышина.

Вход на все мероприятия свободный и без возрастных ограничений.