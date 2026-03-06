Праздничная программа к 8 Марта пройдет в парках Коломны и Озер

Парки городского округа Коломна ждут прекрасных дам в воскресенье, 8 марта, на программе «Весна, цветы и комплименты». В Коломне в парке Мира и сквере имени В. А. Зайцева праздничные мероприятия пройдут с 15:00 до 18:00.

Для посетителей приготовлены мастер-классы и литературные викторины, а также концертная программа от творческих коллективов.

В Озерах в парке «Сосновый Бор» торжества начнутся с 11:00 и продлятся до 14:00. Гостей общественного пространства ждут в цветочной мастерской и на чайной станции. Также здесь запланирована игровая программа. На территории парка будут работать тематические фотозоны.

Добавим, что праздничные мероприятия в честь Международного женского Дня в муниципалитете стартовали уже в пятницу, 6 марта. Так, в этот день в Коломне и Озерах проходят концертные программы в Домах и Дворцах культуры, а также сельских культурных центрах, посвященные главному празднику первого месяца весны.