Праздничная масленичная программа прошла в Химках

Проект работает более трех лет и проходит примерно в середине каждого месяца. Его инициатор — режиссер-постановщик дворца культуры Георгий Сухоруков, который разрабатывает сценарии и сам участвует в каждой встрече. По его мнению, важно, чтобы игры и викторины не только развлекали, но и помогали детям общаться и узнавать новое.

На этот раз участники танцевали, играли, выполняли интеллектуальные задания и участвовали в народных играх, символически провожая зиму и встречая весну. Мероприятие собрало людей разных возрастов — дети и их родители находили занятия по душе и получали удовольствие от праздника.

Как отметили организаторы, «Среда развлечений» стала настоящим семейным событием, где каждый может почувствовать атмосферу общего праздника. В этот день в парке звучала фраза: «Прощай, зима-метелица! Мы знаем, как тебя прогнать — громким смехом, жаркими плясками и целыми горами золотистых блинов!».