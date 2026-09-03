Праздничная линейка прошла в обновленной школе № 5 в Наро-Фоминске

Еще летом здесь работали строители, в теперь в обновленной школе № 5 снова звучат детские голоса. День знаний ученики встретили уже в отремонтированных классах и коридорах.

На торжественной линейке выступили первоклассники и старшеклассники. Для учеников прозвенел первый звонок. Награды вручили школьникам, которые летом помогали приводить школу в порядок.

«Хочется сказать особые слова благодарности тем ребятам, которые вложили частичку своего труда вот в это обновление школы. Именно их руками, их заботой школа стала максимально красивой и максимально комфортной», — отметила директор СОШ № 5 Виктория Блашковская.

Капитальный ремонт по президентской программе прошел еще в двух школах Наро-Фоминского округа. Сейчас завершается модернизация двух детских садов. Работы на всех объектах выполнили в срок.