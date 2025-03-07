Праздничная акция в преддверии 8 Марта прошла в МФЦ в Дмитрове

В преддверии Международного женского дня в Многофункциональном центре «Дмитровский» прошла праздничная акция, организованная специально для женщин. Посетительниц центра поздравляли с наступающим праздником, дарили цветы, шоколад и открытки с теплыми пожеланиями.

Глава Дмитровского округа Иван Курданин отметил, что такие инициативы создают атмосферу тепла и внимания, подчеркивая важность заботы и доброты в повседневной жизни. Он поблагодарил коллектив МФЦ «Дмитровский» за их креативный подход и искреннее отношение к посетителям.

В этот день поздравления также принимали сотрудницы самого МФЦ. Руководство учреждения выразило благодарность женской части коллектива, которая составляет более ста человек.

«Мы решили устроить подобное мероприятие, чтобы поднять женщинам настроение в честь праздника. Оказание государственных и муниципальных услуг является приоритетным направлением, на улучшение качества которого мы задействуем все ресурсы. Однако всегда стараемся отмечать важные и одновременно простые события нашей жизни», — сообщила руководитель МАУ «МФЦ „Дмитровский“ Екатерина Ягодкина.

Праздничное мероприятие стало ярким напоминанием о том, как важно дарить радость и внимание даже в будничной суете.