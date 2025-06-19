Правозащитники из Одинцова примут участие в областном профессиональном конкурсе

Представители Одинцовского городского округа примут участие в региональном конкурсе «Молодой правозащитник Московской области». Его проводят, чтобы сформировать у молодежи активную гражданскую позицию и правовую культуру.

В конкурсе смогут принять участие граждане Российской Федерации в возрасте от 16 до 35 лет включительно, занимающиеся правозащитной деятельностью в Подмосковье. К отправляемым материалам нужно прикрепить заявку на участие, содержащую подробное описание правозащитной деятельности по определенным направлениям.

Участник должен указать общественную деятельность в сфере защиты прав и свобод человека, благотворительную, волонтерскую деятельность, направленную на оказание безвозмездной помощи нуждающимся, а также правовое просвещение граждан в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина.