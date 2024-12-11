Урок юридической грамотности провели в школе № 4 в Лобне

В преддверии Дня Конституции в четвертой школе Лобни для младших классов провели правовые часы. Учащиеся узнали, почему Конституция — главный закон страны, и познакомились с основными правами человека.

На уроке ребятам рассказали как Конституция определяет правила жизни в России. Школьники изучили главу о правах и свободах человека, а также узнали о правах ребенка по Конвенции ООН. Для наглядности детям показали презентацию «Моя Родина — Россия!».

Особенно оживленно прошло участие в викторинах «Права или обязанности обучающихся» и «Ответственность несовершеннолетних». Игровое задание «Мои права и обязанности» помогло детям проверить знания в интересной форме. Команды показали отличную сплоченность и хорошее понимание материала.

Мероприятие напомнило школьникам, что уважение к законам важно для каждого. Через игру и общение дети почувствовали, что Конституция — это не просто документ, а основа жизни общества.

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