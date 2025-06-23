Правовой квест для детей провели в лагере «Литвиново» в Подмосковье

Уполномоченный по правам человека в Подмосковье Ирина Фаевская провела квест для детей в лагере «Литвиново». В мероприятии участвовали 200 ребят.

Квест посвятили правам человека. В его проведении помогали представители молодежного совета при уполномоченном.

«Очень важно, чтобы дети понимали свои права и свои обязанности, поэтому уже по традиции каждое лето мы проводим правовой квест. Мы посетили площадки квеста, в этом году их 20, и наблюдали за тем, как ребята проходят станции — это было очень увлекательно», — сказала Ирина Фаевская.

Она напомнила, что в «Литвиново» отдыхают дети участников СВО. Все они довольны условиями и качеством питания.

Как отметил руководитель филиала оздоровительного комплекса Евгений Черников, в учреждении регулярно проводят развлекательные мероприятия для ребят.

«Мы сотрудничаем с разными театрами, к нам приезжают очень много организаций, которые проводят мероприятия. Квест по правам человека у нас проводится уже не первый год и пользуется успехом у ребят. Дети знакомятся с основами правоведения. Это не просто развлекательное мероприятие, оно включает в себя образовательный компонент, благодаря которому дети получают много новой информации», — сказал оню