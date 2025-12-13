Правовой экзамен на знание Конституции РФ прошел в Химках

Химки вновь присоединились к Всероссийской акции «Правовой диктант», приуроченной к Дню Конституции. Этот масштабный образовательный проект, который реализуется уже девятый год подряд под эгидой Ассоциации юристов России, предлагает участникам проверить свои знания законов и юридических тонкостей.

Студенты и преподаватели Российской международной академии туризма в Химках активно поддержали инициативу, продемонстрировав высокий интерес к проекту. Председатель Исполнительного комитета МОО «Ассоциации юристов России» Михаил Михайлов приветствовал участников и подчеркнул значимость профессиональной деятельности юриста в условиях быстрого развития технологий, включая искусственный интеллект. Он отметил, что основная задача юриста заключается в формировании правовой культуры и соблюдении законов.

Участники могли выбрать одну из трех категорий теста: базовую, профессиональную и бизнес. В рамках диктанта им предлагалось решить 33 задания различных форматов, включая видеоролики с комментариями экспертов и представителей гражданского общества.

На выполнение заданий отводилось 60 минут, после чего каждый участник получил памятный сертификат.