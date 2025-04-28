Православный военно-патриотический клуб в Серпухове отметил 20-летие

Временно исполняющий полномочия глава городского округа Серпухов Алексей Шимко поздравил руководителей и воспитанников клуба имени князя Владимира Храброго при Высоцком мужском монастыре с юбилеем. Объединению исполнилось 20 лет.

В учреждении занимаются 70 кадетов от восьми до 16 лет. Здесь действует летний лагерь, для детей проводят походы и соревнования по разным видам спорта.

Воспитанники клуба регулярно принимают участие в культурной жизни Серпухова и встречах с ветеранами. Детей обучают военному делу: строевой, огневой и высотной подготовке, тактической медицине, управлению БПЛА, тактике и маскировке. Занятия проходят шесть раз в неделю в Губернском колледже и Никольском храме в поселке Большевик.

Всего за время работы клуб воспитал более 500 патриотов. Ребята, обучающиеся в нем, регулярно становятся призерами турниров различного уровня.

«Выпускники учатся в ведущих вузах и служат в армии, готовясь к защите Родины. Клуб обеспечивает всестороннюю подготовку своих воспитанников к службе в вооруженных силах России», — отметил Алексей Шимко.