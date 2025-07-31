Православный слет молодежи прошел в селе Кудиново Богородского округа
Торжественное открытие летнего молодежного слета «Кто, если не мы?» состоялось в селе Кудиново. В этом году приехали 34 участника из разных приходов, объединенных стремлением к духовному развитию, творчеству и живому общению.
Мероприятие проводилось молодежной группой Покровского храма совместно с Отделом по делам молодежи Балашихинской епархии.
Настоятель протоиерей Виктор Дорофеев и председатель епархиального молодежного отдела священник Димитрий Филин совершили молебен. После молитвы прошло собрание, на котором ребята ознакомились с программой слета и командой организаторов.
«Кто, если не мы?» — традиционная площадка для встреч молодежи Балашихинской епархии. Здесь ребята находят новых друзей, учатся работать в команде и ищут ответы на важные жизненные вопросы.
Параллельно в Богородском округе проходил еще один молодежный слет — «Стромынская дружина». Здесь участники имели возможность освоить спортивный туризм, альпинизм, методы оказания первой помощи и противопожарную подготовку.
Оба слета, хоть и отличаются программой и содержанием, преследуют общую цель — сплотить молодежь, научить взаимопомощи и дать полезные знания, которые пригодятся в жизни.