Православный слет молодежи прошел в селе Кудиново Богородского округа

Торжественное открытие летнего молодежного слета «Кто, если не мы?» состоялось в селе Кудиново. В этом году приехали 34 участника из разных приходов, объединенных стремлением к духовному развитию, творчеству и живому общению.

Мероприятие проводилось молодежной группой Покровского храма совместно с Отделом по делам молодежи Балашихинской епархии.

Настоятель протоиерей Виктор Дорофеев и председатель епархиального молодежного отдела священник Димитрий Филин совершили молебен. После молитвы прошло собрание, на котором ребята ознакомились с программой слета и командой организаторов.

«Кто, если не мы?» — традиционная площадка для встреч молодежи Балашихинской епархии. Здесь ребята находят новых друзей, учатся работать в команде и ищут ответы на важные жизненные вопросы.

Параллельно в Богородском округе проходил еще один молодежный слет — «Стромынская дружина». Здесь участники имели возможность освоить спортивный туризм, альпинизм, методы оказания первой помощи и противопожарную подготовку.

Оба слета, хоть и отличаются программой и содержанием, преследуют общую цель — сплотить молодежь, научить взаимопомощи и дать полезные знания, которые пригодятся в жизни.