Православный патриотический фестиваль пройдет в деревне Березняки 19 и 20 июля

В деревне Березняки в Сергиево-Посадском округе 19 и 20 июля состоится XXI областной православный патриотический фестиваль-конкурс «Сердце России». Мероприятие направлено на сохранение национальных культурных традиций и духовно-нравственное воспитание молодежи.

Программа 19 июля начнется в 9:00 с конкурсных прослушиваний в доме культуры «Юность». В 14:00 на подворье Свято-Троицкой Сергиевой лавры выступят участники фестиваля.

Гостей также ждут традиционные русские забавы, ярмарки, творческие мастер-классы и открытый микрофон.

На следующий день в доме культуры состоится гала-концерт лауреатов, после которого пройдут выступления победителей на главной сцене парка «Скитские пруды» и площадке «Дорога к храму». Для участников запланирована экскурсия в Троице-Сергиеву лавру.

Фестиваль «Сердце России» ранее стал лауреатом губернаторской премии «Наше Подмосковье» в номинации «Патриотическое воспитание молодежи».