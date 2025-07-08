Православный кемпинг пройдет в Серебряных Прудах

Серебряно-Прудское благочиние приглашает православную молодежь на культурно-образовательное мероприятие под названием «Добросвет». По словам организаторов, это событие станет возможностью для молодых людей погрузиться в мир духовности и найти единомышленников.

«Добросвет» — это православный кемпинг, который пройдет 13–14 июля на территории Никольской церкви. Особенностью «Добросвета» станет формат «живого диалога», который позволит участникам напрямую пообщаться с представителями Русской Православной Церкви и деятелями культуры.

В ходе этих бесед молодые люди смогут задать интересующие их вопросы, поделиться своими мыслями, а также получить советы и наставления. Для проживания гостей будет организован палаточный лагерь.

«Каждый желающий сможет принять участие в „Открытом микрофоне“ и продемонстрировать творческие способности», — сообщил благочинный округа Владимир Шубин.

Подробную информацию о программе мероприятия, расписании и темах для обсуждения можно найти по ссылке. Там же можно ознакомиться с условиями участия и посмотреть фотографии с предыдущих мероприятий.

Для участия в православном кемпинге «Добросвет» необходима предварительная регистрация. Возрастное ограничение для участников — 18 лет и старше. Участие бесплатное.