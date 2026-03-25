Православный храм проявится в Подольске на месте недостроя

Православный храм Святителя Николая Чудотворца на площади Защитников Отечества в Подольске продолжают строить. Возведение храма возобновили в 2024 году благодаря поддержке губернатора.

Церковь начали возводить в 2009 году в период активной застройки микрорайона Кузнечики, однако в 2015 году работы приостановили из-за недостаточного финансирования. Объект был готов лишь на треть. Недострой портил внешний вид квартала, поэтому жители неоднократно обращались с просьбой завершить работы.

«Сегодня темпы строительства активно наращиваются: армируется пояс центрального купола, продолжается монтаж купольной системы, начинается подготовка к остеклению оконных проемов. Также изготавливаются рустованные поверхности и лепные элементы фасадов», — рассказали в Мособлархитектуре.

Площадь нового храма составит 3,7 тысячи квадратных метров. Он сможет вместить до 1,5 тысячи человек. На первом этаже разместят помещения для приходских нужд, второй этаж займет центральный объем для богослужений, а в цокольной части будут подсобные и технические помещения.

«После открытия храм станет значимым духовным центром и архитектурной доминантой одного из самых быстрорастущих микрорайонов округа», — отметили в ведомстве.

Всего в Подольске выявили 417 недостроев. Из них 320 уже снесли или привели в порядок.