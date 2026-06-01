Православный фестиваль прошел в Воскресенске

Уникальной частью праздника стала возможность для всех желающих освоить искусство колокольного звона. Мастер-класс с использованием выездной звонницы провел Сергей Медведев, благодаря чему каждый присутствующий мог лично прикоснуться к традиции. Для юных гостей и взрослых была организована культурно-развлекательная программа «Троицкие забавы», включившая хороводы, народную игру «Ручеек» и другие активности. Также гости приняли участие в творческих мастер-классах по декоративно-прикладному искусству, аквагриму и шахматам.

В рамках праздничной программы прошла благотворительная акция «Хочу помочь», направленная на поддержку специальной военной операции. Организаторы выражают признательность каждому участнику. Завершающим аккордом фестиваля стал концерт, подготовленный творческими коллективами МУ «Культурно-досуговый центр». С приветственным словом к собравшимся обратился благочинный 2-го Воскресенского (Белоозерского) округа, настоятель Троицкого храма села Конобеево протоиерей Сергий Рыбаков.

Со словами поздравлений к участникам также обратились депутаты Совета депутатов городского округа Воскресенск Олег Сухарь и Сергей Кондратьев. В ходе торжественной части они вручили заслуженные награды жителям, чей труд, талант и активная гражданская позиция вносят неоценимый вклад в развитие и процветание села Конобеево.