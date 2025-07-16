Православную культуру начнут изучать в Селятинской школе в Наро-Фоминске

В Селятинской школе № 2 скоро появится новый предмет, посвященный православной культуре. Эта инициатива стала ответом на стремление педагогов, родителей и духовенства создать образовательную среду, которая будет способствовать не только интеллектуальному, но и духовно-нравственному развитию детей.

Введение уроков православия в начальных классах позволит ученикам познакомиться с основами православной традиции, ее историей и ценностями, которые на протяжении столетий формировали культурный облик народа.

Протоиерей Александр, настоятель храма преподобного Серафима Саровского, активно поддержал проект. Он отметил, что подобные инициативы уже успешно реализуются в регионе. Например, в апрелевской школе № 1 уроки православной культуры преподаются уже три года, а в детских садах округа действует программа «Добрый мир», которая прививает детям ценности доброты, милосердия и уважения к окружающим.

По словам заместителя главы Наро-Фоминского городского округа Светланы Малыхиной, проект получил одобрение на всех уровнях управления и станет важным шагом в укреплении духовных основ подрастающего поколения. Уроки православия не только обогатят знания школьников, но и помогут сохранить богатое культурное наследие региона.