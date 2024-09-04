Православную гостиную для семей участников СВО открыли в Воскресенске

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

Участники «Женского движения» партии «Единая Россия» организовали православную гостиную в Иерусалимском храме для семей участников специальной военной операции. Глава городского округа Алексей Малкин принял участие в молебне.

Жены, матери и сестры участников специальной военной операции встретились в Иерусалимском храме на литургии и помолились за здоровье и жизнь бойцов. Принял участие в богослужении глава городского округа, секретарь партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

«Выразил самые сердечные слова благодарности и поддержки женам и матерям, ведь их вера в своих мужей и сыновей — это невероятно важная опора для наших защитников. Пусть бог хранит их и подарит им силу, храбрость и терпение. Православные гостиные — это место, где можно открыто говорить о своих чувствах, делиться опытом и получать духовную опору. Будем стараться во всем помочь и поддержать», — рассказал Алексей Малкин.

Участники молебна поделились своими проблемами, обсудили множество тем и нашли понимание среди тех, кто столкнулся с аналогичной ситуацией.

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