Православная встреча для семей участников СВО прошла в храме Реутова

Акция «Православная гостиная» состоялась в Троицком храме Реутова. Встречу посетили более 50 гостей: члены семей бойцов СВО, депутаты, общественники и глава городского округа Реутов Филипп Науменко.

Православную встречу организовали участницы проекта «Женское движение Единой России». Гостями мероприятия стали глава Реутова Филипп Науменко, депутат Московской областной Думы Тарас Ефимов, уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова и руководитель регионального филиала Фонда «Защитники Отечества» Ольга Ермакова.

На встрече по благословению епископа Балашихинского и Орехово-Зуевского Николая провели молебен о Победе. В трапезной за круглым столом присутствующие поделились мыслями и переживаниями. Филипп Науменко отметил важность поддержки матерей, жен и сестер бойцов, которые в сейчас несут службу в зоне специальной военной операции.

«На жизнь этих женщин выпала тяжелая доля. И мы стараемся помочь им сохранить силы двигаться дальше», — заключил глава Реутова.

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