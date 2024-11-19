Семейные соревнования прошли в православной гимназии в Лобне

Во Дворце спорта «Лобня» провели выездные соревнования «Мы — спортивная семья!», приуроченные к Году семьи. Три команды состязались в шести веселых эстафетах с говорящими названиями: «Кузнечики», «Хоккеисты», «Переправа», «Попрыгунчик», «Послушный мячик» и «Нарисуй солнце».

Победу одержала команда номер один под руководством учителя истории и обществознания Артема Малецкого. Капитан команды признался, что такие мероприятия помогают чувствовать себя частью единого коллектива, где каждый важен.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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