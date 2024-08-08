Правоохранительный профиль обучения появился в колледже Воскресенска

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

Новое направление «Правоохранительная деятельность» стало доступно в колледже Воскресенска. Выпускники имеют возможность поступить на эту специальность на базе 11 классов.

Данное направление создано для подготовки молодых специалистов, которые намерены заниматься охраной правопорядка, надзором за соблюдением законности и помощью населению в защите прав и свобод.

Прием документов в структурном подразделении № 1 продлится до 10 августа, а вступительные испытания запланированы на 13 и 14 августа. Срок обучения составляет два с половиной года, что открывает перспективы дальнейшего трудоустройства в системе МВД и УВД Москвы и Московской области.

«Успешная карьера начинается с хорошего образования, и правильный выбор специальности сегодня — это надежное завтра!» — отмечает директор «Воскресенского колледжа» Алла Лунина.

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