Правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости выявили в Одинцове

В Одинцовском округе продолжается работа по уточнению информации об объектах недвижимости. Особое внимание уделяют ранее учтенным объектам, права на которые возникли до 31 января 1998 года.

Цель работы — выявить правообладателей таких объектов, провести комплексные кадастровые мероприятия и внести актуальные данные в Единый государственный реестр недвижимости. Эти меры направлены на устранение ошибок в реестре, предотвращение земельных споров и активизацию использования неэксплуатируемых объектов.

Регистрация прав на недвижимость в реестре является единственным законным подтверждением этих прав. Без нее серьезно осложняются любые действия с имуществом — от повседневного использования до распоряжения им. Процесс купли-продажи становится более длительным, а без регистрации невозможно легально сдавать недвижимость в аренду, использовать ее как залог при оформлении ипотеки или передавать по наследству.

В соответствии с законом «О государственной регистрации недвижимости» земельный участок, учтенный до 1 марта 2008 года, может быть снят с кадастрового учета, если в реестре отсутствуют данные о его правообладателе. В такой ситуации земля переходит в собственность государства и впоследствии распределяется между государственными предприятиями и учреждениями.

Для удобства граждан на сайте администрации Одинцовского округа размещен актуальный перечень объектов, права на которые пока не прошли регистрацию. Чтобы внести необходимые сведения в реестр, жители могут обратиться в администрацию.

Документы можно отправить почтой по адресу: 143000, город Одинцово, улица Маршала Жукова, дом 28. Или прийти лично по адресу: 143002, город Одинцово, улица Молодежная, дом 18, 2 этаж. По всем вопросам можно проконсультироваться по телефону: 8 (495) 181-90-00 (добавочный 2918). Учреждение работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, с перерывом с 13:00 до 14:00. При личном визите необходимо иметь паспорт, СНИЛС и правоустанавливающие документы на объект недвижимости.