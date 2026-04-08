Правнук Циолковского поделился воспоминаниями о Гагарине и Королеве

В городском округе Королев, на улице Терешковой, 1, перед студентами и жителями города выступил Сергей Самбуров — правнук основоположника космонавтики Константина Циолковского. За свою карьеру он почти 50 лет проработал в ракетно-космической корпорации «Энергия», подготовил 250 космонавтов и астронавтов и написал около 200 научных статей.

Сергей Самбуров вспомнил о своем детстве и встрече с Юрием Гагариным: «У нас дома был Гагарин. Через два месяца после полета приехал, передал открытку бабушке и уехал. А через два года вернулся с книжкой, которую сам написал».

Также он поделился историей о Сергее Королеве, который рассказал его семье о предстоящем запуске первого спутника: «Сергей Павлович сказал моей семье: через две недели запустят первый спутник. Тайну доверили мне. И эти две недели я ходил по детскому саду важный, с новостью, которую хотелось рассказать всем, но так никому и не рассказал».

Самбуров мечтал стать космонавтом, но из-за проблем со здоровьем и службы в армии эта мечта не осуществилась. Несмотря на это, он смог внести значительный вклад в развитие космонавтики, работая в ракетно-космической корпорации «Энергия».