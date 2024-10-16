Правнук Героя СССР прошел курс подготовки в аэроклубе в Чехове

Совсем недавно в аэроклубе ДОСААФ в Волосово отметили 103-ю годовщину со дня рождения Героя Советского Союза Дмитрия Каприна. А спустя всего несколько дней выяснилось, что на этом аэродроме занимается и правнук его лучшего друга Степан Денисов.

Отец Степана Алексей Денисов рассказал, что его сын Степан с детства любит технику. Поэтому интерес к управлению беспилотниками у мальчика возник не на пустом месте.

Степан с отцом приехали в Волосово и ничуть не пожалели об этом. Помимо того, что молодой человек смог пройти курс парашютно-десантной подготовки и управления беспилотным летательным аппаратом, так они узнали о том, что здесь, в Чехове, проходил обучение Дмитрий Каприн, с которым лично дружил прадед Степана.

«Оказалось, что этот лагерь назван в честь лучшего друга моего прадеда. Мой прадед — генерал-майор авиации. Он тоже случайно попал в аэроклуб. Он сидел и ждал своих друзей на медкомиссии. У него были проблемы со здоровьем, поэтому шансов было очень мало. Но к нему врач подошел и сказал, чтобы он тоже прошел медкомиссию. Так он и попал в аэроклуб», — рассказал Степан Денисов.