Правительство Подмосковья выиграло Кубок государственной власти по футболу

Команда правительства Московской области завоевала первое место на Кубке органов государственной власти по футболу. Турнир прошел 7 июня в спортивном комплексе «Лужники». Об этом сообщили в Минспорта МО.

​Сборная Подмосковья завершила турнир без поражений, сыграв вничью лишь один раз с Администрацией президента России.

В финале соревнований приняли участие шесть команд: правительства России, администрации президента, Совета Федерации и Госдумы, правительства Москвы, Санкт-Петербурга и Подмосковья.

​​«В этом году футбольной команде правительства Московской области, команде губернатора, исполнилось 10 лет. Конечно, в наш юбилейный год мы просто не могли не забрать Кубок. Это уже четвертая наша победа», — отметил участник команды Московской области, руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.

Лучших игроков турнира наградили специальными наградами. Персонально отметили двоих футболистов из Московской области — снайпера Алексея Житникова и защитника Андрея Еременко.

​В ведомстве напомнили, что Кубок органов государственной власти проводится ежегодно. Мероприятие пропагандирует ЗОЖ, а также помогает укрепить дружеские связи между представителями государственной власти.