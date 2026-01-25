Правительство Подмосковья рассмотрит вопрос о присвоении статуса города-курорта Дмитрову

Депутат Госдумы Алла Полякова в ходе рабочего визита в Дмитров провела личный прием граждан совместно с главой округа Михаилом Шуваловым и министром культуры Подмосковья Василием Кузнецовым. В центре обсуждения стали вопросы реконструкции Дмитровского драмтеатра, ремонта учреждений культуры и перспектива присвоения городу статуса курорта.

Представители учреждений озвучили ключевые проблемы. Директор Дмитровского драматического театра «Большое гнездо» Татьяна Исаева обратилась за содействием в реконструкции здания на ул. Большевистской, особенно зрительного зала, под современные театральные требования. Василий Кузнецов подтвердил, что вопрос финансирования будет проработан для включения в федеральную программу на 2027–2028 годы после подготовки проектно-сметной документации. Михаил Шувалов сообщил, что уже в этом году театр получит более 7 млн рублей из бюджетов разных уровней на поддержку творческой деятельности.

Представитель детской библиотеки Елена Климаш попросила о ремонте и дооснащении учреждения. Ее просьба нашла поддержку: ремонт запланирован в рамках программы инициативного бюджетирования с финансированием из областного (1,75 млн руб.) и местного (свыше 0,5 млн руб.) бюджетов. Глава округа отметил особую роль сельских библиотек как культурных центров.

Еще одной темой стал ремонт Дома культуры «Керамик» в поселке Катуар, на который по принципу софинансирования выделено 40 млн рублей. В завершение жительница Светлана Горохова выступила с инициативой о присвоении Дмитрову статуса города-курорта. Василий Кузнецов сообщил, что министерство направило администрации разъяснения по процедуре, а Михаил Шувалов подтвердил, что проработка этой перспективной задачи ведется для привлечения инвестиций и развития туризма.



