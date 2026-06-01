Правительство Подмосковья проведет серию встреч с жителями в июне

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев утвердил график приема жителей в июне. Встречи проведут представители регионального правительства, исполнительных органов и коллегии адвокатов.

Вице-губернатор Людмила Болатаева и глава министерства информации и молодежной политики Екатерина Швелидзе примут жителей 2 июня. На следующий день пройдут встречи с главой Мособлархитектуры Натальей Шуваловой, председателем комитета по ценам и тарифам Олегом Толмачевым и министром территориальной политики Юлией Губановой.

Также в июне жителей примут глава Минсоцразвития Андрей Кирюхин, министр госуправления Надежда Куртяник и другие.

С 10:00 до 14:00 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 и 30 июня состоятся встречи в приемной коллегии адвокатов. Предварительная запись на консультации доступна по телефону 8 (498) 602-31-13.

