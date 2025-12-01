Правительство Подмосковья опубликовало график приема жителей в декабре

Правительства Подмосковья утвердило график приема жителей в декабре. Желающие смогут записаться на встречи с представителями министерств и коллегии адвокатов.

В понедельник, 1 декабря, состоится прием председателя комитета по ценам и тарифам Олега Толмачева, 2 декабря — главы комитета по конкурентной политике Светланы Журавлевой, 3 декабря — министра экономики региона Дмитрия Пряничкова, 4 декабря — главы Минобразования Ингрид Пильдес.

В разные дни встречи также проведут министр имущественных отношений Тихон Фирсов, глава Минсоцразвития Андрей Кирюхин и другие.

Полный график можно найти по ссылке.

Представители коллегии адвокатов ответят на вопросы жителей 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23 и 29 декабря.

Записаться на встречи можно по телефону 8 (498) 602-31-13.