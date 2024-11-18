Правительство Подмосковья напомнило о мерах поддержки инвесторов

Развитие инфраструктуры индустриально-складского комплекса обсудили в Торгово-промышленной палате Подмосковья. Предприниматели, представители правительства и эксперты в области строительства рассказали о мерах поддержки и способах обеспечить экономическое развитие области.

В заседании приняли участие представители регионального правительства, предприниматели и эксперты в области строительства и инвестиций. Они обсудили важные вопросы для обеспечения экономического развития.

Замглавы Мининвеста Подмосковья Кирилл Жигарев напомнил владельцам бизнеса о программе «Земля за рубль». Она помогает привлекать инвестиции в создание новых промышленных предприятий в сфере импортозамещения.

Директор «Агентства инвестиционного развития Московской области» Александр Галушкин также рассказал о промышленной ипотеке, которая помогает компаниям развивать инновационный потенциал региона. С помощью поддержки предприниматели могут ускорить модернизацию и увеличит производительность.

На встрече также рассказали о преимуществах индустриальных парков для экономического развития региона. Они создают благоприятные условия для запуска бизнеса в разных отраслях.

Кроме того, участники обсудили сопровождение строительства и меры поддержки.