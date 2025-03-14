Правила заказа такси изменят в аэропортах Подмосковья в марте

В Подмосковье на следующей неделе вступит в силу запрет на предложение услуг такси в случае отсутствия в аэропортах стоек для их заказа. Нововведение направлено на борьбу с нелегальными перевозчиками.

Услуги таксистов, не имеющих разрешения на работу, могут быть опасны — водители не проходят предрейсовые осмотры и нередко не имеют достаточного стажа. Кроме того, такие поездки обычно обходятся значительно дороже.

«Для пассажиров ничего не изменится: заказать такси можно будет также через мобильное приложение агрегатора, позвонив в службу такси или через стойки в аэропортах», — рассказала начальник управления регионального административно-транспортного контроля Минтранса Московской области Евгения Каретникова.