Правила ветсанэкспертизы ужесточат в Подмосковье с 1 сентября

В Московской области вступили в силу важные изменения в сфере ветеринарного контроля. Региональные депутаты приняли законопроект, который приводит местное законодательство в соответствие с новыми федеральными нормами.

Поправки касаются расширения перечня продукции, подлежащей обязательной ветеринарно-санитарной экспертизе.

«Согласно законопроекту, в целях подтверждения безопасности в ветеринарном отношении с 1 сентября этого года необходимо проводить ветсанэкспертизу кожевенного, кожевенно-мехового и пушно-мехового сырья», — рассказал министр сельского хозяйства Подмосковья Сергей Двойных.

Без соответствующих исследований продукция не сможет попасть в магазины.

Закон не только расширяет список подконтрольных товаров, но и уточняет само понятие ветеринарно-санитарной экспертизы.

В ведомстве отметили, что эти меры позволят усилить контроль за качеством продуктов питания и другой продукции, представленных на рынке Подмосковья.

Изменения направлены на повышение безопасности покупателей без создания дополнительной финансовой нагрузки на бюджет региона и предпринимателей.