Правила регистрации недвижимости в новых регионах напомнили в Подмосковье

Теперь получить выписку из ЕГРН или оформить права собственности на недвижимость в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях можно еще в пяти офисах «Мои Документы». Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.
В ведомстве уточнили, что с июня в 15 отделениях МФЦ Московской области предоставляют услуги Росреестра по оформлению прав собственности и кадастровому учету недвижимости на новых территориях. Директор ГКУ МО «МО МФЦ» Галина Варганова отметила, что в ноябре такие услуги начали оказывать еще в пяти МФЦ в Балашихе, Бронницах, Долгопрудном и Подольске.
Для подачи заявления нужны оригиналы правоустанавливающих и технических документов, перевод которых не требуется. Чтобы получить услугу, необходимо предварительно подать заявку на портале госуслуг или по телефону 122 (добавочный 3).
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