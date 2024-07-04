Правила размещения торговых палаток напомнили жителям Мытищ

Несколько предпринимательских проектов рассмотрели на заседании межведомственной комиссии по вопросам размещения нестационарных торговых объектов в Мытищах. Для положительного ответа экспертам не предоставили нужную документацию.

Члены комиссии должны были согласовать размещение автомойки и шиномонтажа на земельном участке на Угольной улице, летней веранды на улице Колпакова и точки сезонной торговли на улице на Тенистом бульваре. Однако предприниматели не предоставили документы в нужном объеме и не ответили на вопросы комиссии.

По итогам комиссии положительные ответы по этим вопросам не даны, поскольку документация не представлена в необходимом объеме.

«Чаще всего документы, которые не предоставляют предприниматели, это протокол собрания собственников многоквартирного дома, по которому большинство жильцов должны дать согласие на размещение того или иного объекта на прилегающей территории», — прокомментировала начальник окружного управления потребительского рынка и услуг Елена Подмаркова.

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