Правила размещения рекламы на фасадах зданий напомнили в Подмосковье

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области напомнило правила размещения наружной рекламы. По данным ведомства, крыши, несущие конструкции, электрическое оборудование, а также фасад дома — общее имущество собственников МКД.

Чтобы разместить рекламу на фасадах зданий, необходимо следовать ряду требований. Во-первых, она не должна содержать недостоверную и неэтичную информацию. Во-вторых, необходимо соблюдать требования, установленные органами местного самоуправления.

Отмечается, что вывеска, соответствующая всем требованиям законодательства о защите прав потребителей, размещается безвозмездно и не требует согласия собственников помещений в многоквартирном доме. В иных случаях рекламу можно повесить только после согласия на общем собрании жильцов.

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