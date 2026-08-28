Правила размещения ларьков и киосков в Подмосковье изменятся 1 сентября

Киоски и павильоны на частных участках в Московской области с 1 сентября должны быть включены в схемы размещения нестационарных торговых объектов, действующие в каждом муниципалитете. Об этом сообщил председатель Мособлдумы, руководитель фракции «Единая Россия» Игорь Брынцалов.

Закон призван навести порядок в сфере торговли. Ранее расположенные на частной территории павильоны и прочие строения не подпадали под общее регулирование. Теперь они должны соответствовать стандартам.

«В первую очередь это вопрос безопасности и комфорта наших жителей. Бесконтрольное размещение ларьков и павильонов часто ведет к хаосу: они могут мешать пешеходам, автомобилистам, портить внешний облик наших городов, появляться рядом с жилыми домами, школами, садиками. Теперь же органы местного самоуправления получили дополнительные инструменты, чтобы регулировать размещение объектов на частных участках», — пояснил Игорь Брынцалов.

Для удобства предпринимателей предусмотрен переходный период — девять месяцев.

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