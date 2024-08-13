Правила расторжения договоров с управляющими компаниями напомнили в Подмосковье

Если жителей Подмосковья не устраивает работа управляющей компании, они могут расторгнуть с ней договор. Для этого нужно решить, кто будет управлять домом после, и выбрать новую компанию или создать ТСЖ.

Если договору больше года, достаточно провести собрание собственников. Если меньше — сменить компанию можно только при нарушении условий договора. В министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона напомнили, что договор можно найти в системе ГИС ЖКХ в разделе «Договор управления».

Отметим, что собственники должны уведомить УК за месяц до расторжения, согласно условиям договора. После собрания и принятия решения о смене, нужно уведомить Министерство по содержанию территорий и жилищному надзору Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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