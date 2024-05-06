Правила путешествия с животным за границу напомнили в Подмосковье | 360°

Подмосковье 06 мая 2024, 13:45 Правила путешествия с животным за границу напомнили в Подмосковье Медиасток.рф

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Путешествие с питомцем за границу — это ответственный шаг, требующий внимательного планирования и оформления необходимых документов. В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья напомнили хозяевам, о чем нужно позаботиться, собираясь в такую поездку.

«Отправляясь в отпуск с питомцем в другую страну, владельцу в первую очередь нужно подготовить комплект обязательных документов. Перед путешествием чипируйте животное для быстрого поиска в случае потери, проведите обработку от паразитов за 10-14 дней до отъезда и убедитесь, что все необходимые прививки, включая вакцину от бешенства, сделаны», — сообщил заместитель председателя правительства Московской области Владислав Мурашов.

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Кроме того, в разных странах существуют свои особенные требования к ввозу домашних животных, и это тоже нужно учесть. Возможно, понадобятся результаты тестов на титры антител и специфические документы.

Уточнить информацию можно по телефону +7 (495) 668-01-25 или по адресу электронной почты msh_vetkontaktcenter@mosreg.ru.

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