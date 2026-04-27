Правила проведения земляных работ вблизи газопроводов

С наступлением весны активизируются строительные работы, часто начинающиеся с земляных мероприятий. Важно понимать правила использования грунта вблизи трасс газопроводов.

Охранная зона представляет собой территорию с особыми условиями использования, расположенную вдоль газопровода. Размеры такой зоны могут быть разными: * 2 метра с каждой стороны — для газораспределительных сетей; * 3 метра с каждой стороны — для межпоселковых газопроводов в лесных зонах.

В охранной зоне категорически запрещено: * применять спецтехнику; * возводить жилые и гражданские объекты; * разводить костры; * складировать мусор; * обустраивать погреба; * высаживать деревья; * обрабатывать почву на глубину более 0,3 метра; * повреждать или скрывать опознавательные знаки газопровода.

Для начала работ необходимо согласовать их с эксплуатирующей организацией (например, АО «Мособлгаз»). Для этого нужно подать заявку минимум за 10 рабочих дней до планируемого начала работ, приложив схему участка, ордер на производство работ или заявление на его выдачу, а также документ, удостоверяющий личность, или учредительные документы.

За 3 рабочих дня до начала работ следует пригласить представителя АО «Мособлгаз» на место для обозначения трассы газопровода и проверки соблюдения мер безопасности.

Если во время работ произойдет повреждение газопровода или будет обнаружена утечка газа, необходимо немедленно остановить технику, вывести людей на безопасное расстояние и сообщить в аварийно-диспетчерскую службу по номеру 104 или 112.