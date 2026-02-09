Правила пожарной безопасности обсудили с жителями деревни в Домодедове

Пресс-служба администрации г. о. Домодедово

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Домодедово

Профилактическую встречу в деревне Вяльково провели сотрудники МЧС и начальник территориального отдела. Мероприятие организовали после пожара в частном доме с двумя погибшими.

Трагедия произошла в ночь с 31 января на 1 февраля. Предварительной причиной возгорания в жилом доме стала неисправность печного отопления.

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Артем Кудашкин пояснил, что в период сильных морозов жители активно используют печи и электрообогреватели, не всегда проверяя их состояние. Это часто приводит к пожарам.

Специалисты обратили внимание жителей на необходимость регулярной проверки печей и дымоходов, правильной эксплуатации оборудования и установки автономных пожарных извещателей.

Начальник территориального отдела Наталья Мельник также призвала граждан быть внимательнее при использовании отопительных приборов после долгого простоя.

В завершение встречи жителям раздали памятки с основными правилами пожарной безопасности.