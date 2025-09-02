Правила получения лицензий на продажу алкоголя изменились в Подмосковье

С 1 сентября в Московской области изменились правила получения лицензии на розничную продажу алкоголя. Теперь государственная пошлина выросла, а порядок ее зачета стал строже: вернуть деньги можно только в случае отказа в выдаче лицензии. Если же отказано в продлении или переоформлении, пошлину заново оплачивают полностью. Об этом сообщили в Минсельхозе Подмосковья.

«За предоставление или продление лицензии на розничную продажу алкогольной продукции госпошлина составляет 20 тысяч рублей в год за каждое место деятельности, если оно расположено в сельском населенном пункте, и 65 тысяч рублей — во всех остальных случаях. При переоформлении лицензии из-за увеличения количества мест торговли пошлина устанавливается в тех же размерах — 20 тысяч рублей за каждое новое место в сельской местности и 65 тысяч рублей в иных случаях», — уточнил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

В Московской области лицензии оформляют в электронном виде. Срок их выдачи сократился до 13 дней. Проверка объектов проходит онлайн: предприниматели прикладывают фото и видео, а ведомство принимает решение. С 1 сентября действуют и региональные ограничения. Так, минимальный уставный капитал компаний, торгующих алкоголем, теперь должен составлять не меньше миллиона рублей. Помимо этого, запретили выдавать и продлевать лицензии магазинам, чьи входы и выходы расположены во дворах многоквартирных домов. Исключение сделали для тех торговых точек, чьи двери выходят на улицу и находятся не дальше 30 метров от проезжей части, либо размещены в пристроенных помещениях к домам.