Правила объединения земельных участков упростили в Подмосковье

На 136-м заседании Московской областной думы приняли поправки в региональный закон, регулирующий земельные отношения. Теперь на территории Подмосковья допускается объединение земельных участков, имеющих различные виды разрешенного использования, по упрощенной процедуре.

Прежде действовало общее правило земельного законодательства, запрещающее объединять наделы с несовпадающими видом разрешенного использования, к примеру «Огородничество» и «Индивидуальное жилищное строительство».

Для подобной операции требовалось, чтобы оба участка имели идентичный тип.

«То есть фактически собственнику приходилось сначала менять ВРИ одного участка на ВРИ другого, а уже потом объединять.Это было неудобно и вело к увеличению сроков. Теперь же установлена возможность объединить участки с разными ВРИ с одновременным выбором нового ВРИ, отличного от исходных», — подчеркнул председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин.

Так, для получения единого участка под индивидуальное жилищное строительство достаточно напрямую объединить надел с видом «Огородничество» и соседний участок с типом «ИЖС», после чего выбрать для объединенной территории целевое назначение «Индивидуальное жилищное строительство».