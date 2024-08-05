Правила детской безопасности напомнили в «Мособлпожспасе»

Сотрудники «Мособлпожспаса» провели занятия по противопожарной безопасности для воспитанников детского лагеря в Наро-Фоминском городском округе. Дети узнали, как не допустить возгорания, а также, как себя вести в экстремальной ситуации.

По словам заместителя начальника территориального управления № 2 Егора Ефимова, ребята своими глазами увидели автомобиль первой помощи и оборудование, которым он оснащен.

«Особое внимание детей привлек гидравлический аварийно-спасательный инструмент, спасатели показали его в работе, объяснили в каких случаях он применяется, а также привели примеры из своей практики», — пояснил Ефимов.

Он добавил, что спасатели напомнили школьникам правила безопасности на воде, в лесу и в помещениях.

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