Правила безопасности при пожаре разъяснили школьникам в Павловском Посаде
Всероссийский открытый урок безопасности посетили школьники в Павловском Посаде. Они узнали про правила поведения во время пожара и угрозы теракта.
Начальник караула пожарно-спасательной части 254 рассказал для учеников 7-8-х классов про действия при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Ученики 10-11-х классов прослушали лекцию от сотрудников Росгвардии про правила безопасности во время теракта, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов.
После уроков для школьников и персонала лицея провели тренировку по действиям при эвакуации.
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