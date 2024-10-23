Правила безопасности при пожаре разъяснили школьникам в Павловском Посаде

Всероссийский открытый урок безопасности посетили школьники в Павловском Посаде. Они узнали про правила поведения во время пожара и угрозы теракта.

Начальник караула пожарно-спасательной части 254 рассказал для учеников 7-8-х классов про действия при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Ученики 10-11-х классов прослушали лекцию от сотрудников Росгвардии про правила безопасности во время теракта, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов.

После уроков для школьников и персонала лицея провели тренировку по действиям при эвакуации.

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