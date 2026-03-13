Правила безопасности на железной дороге напомнили жителям Солнечногорска

Сотрудники дорожно-транспортного отдела администрации вместе с инспекцией, активистами «Молодой гвардии» и волонтерами Подмосковья раздавали пассажирам листовки. Они призывали людей соблюдать простые, но важные правила: переходить пути только в разрешенных местах, не использовать наушники и телефоны рядом с железной дорогой, не подходить близко к краю платформы и не прыгать с нее, дожидаться полной остановки поезда перед посадкой.

«Благодаря такой работе и регулярным рейдам удается снизить число случаев травмирования граждан вблизи железной дороги на территории округа», — отметил первый заместитель главы муниципалитета Виталий Тушинов.

Подобные акции проходят на всех станциях постоянно. Также действует система контроля за соблюдением правил безопасности.