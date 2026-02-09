Правила безопасной перевозки детей разъяснили автомобилистам в Чехове

В округе провели акцию «Маленький пассажир — большая ответственность». Автоинспекторы и волонтеры разъясняли водителям правила перевозки детей и раздавали светоотражатели.

На один из самых оживленных участков дороги вышли инспекторы ГИБДД и добровольцы. Они порекомендовали автолюбителям уделять особое внимание соответствию стандартам безопасности используемых детских удерживающих устройств.

Инспекторы подробно рассказали о возможной административной ответственности за нарушение правил перевозки несовершеннолетних, а также о необходимости соблюдения скоростного режима, особенно в сложных погодных условиях. Водителям вручили тематические памятки, а юным пассажирам — световозвращающие элементы, которые заметны в темное время суток.

Цель акции — формирование культуры безопасности на дорогах и заботы о самых уязвимых участниках дорожного движения.