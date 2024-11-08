Правила безопасной осенней рыбалки напомнили в «Мособлпожспасе»

В ноябре, пока водоемы еще не покрылись льдом, многие рыбаки отправляются на осеннюю рыбалку. Однако, пренебрегая безопасностью, некоторые могут оказаться в беде. Работники управления № 9 ГКУ МО «Мособлпожспас» напоминают об опасностях на водоемах в этот сезон.

Заместитель начальника 286-й пожарно-спасательной части Владимир Ремизов отметил, что осенью на реках и озерах много людей, стремящихся к удачному улову, часто забывающих о безопасности. Специалисты предупреждают, что сильный ветер и холодная вода могут привести к трагедии, поэтому риск ради рыбы не оправдан.

«Работники противопожарно-спасательной службы предупредили, что сейчас температура воздуха и воды значительно снижается, поэтому даже несколько минут в ледяном водоеме могут привести к переохлаждению и неприятным последствиям», — пояснил Ремизов.

Перед рыбалкой рекомендуется сообщить близким о своих планах и времени возвращения, взять заряженный телефон, аптечку в водонепроницаемой упаковке и спасательный жилет. Отправляясь на лодке, важно проверить ее на наличие дефектов. Помимо этого, спасатели советуют избегать выхода на воду в ветреную, дождливую погоду и ночью. Также стоит учитывать прогноз погоды и собственное состояние, а от алкоголя лучше отказаться, так как он притупляет реакцию и внимание.