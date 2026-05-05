Подмосковные спасатели напомнили о правилах безопасного использования лифтов

Ежедневно тысячи людей пользуются лифтами, но даже небольшая неисправность или неосторожность могут привести к серьезным травмам. Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» напоминают о правилах безопасного пользования лифтом.

Заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергей Щетинин сообщил, что перед входом в кабину необходимо убедиться, что пол кабины находится на одном уровне с полом этажа. Разница в уровнях более двух-трех сантиметров — это серьезный повод отказаться от поездки и сообщить о неисправности диспетчеру.

Родители должны объяснить детям основные правила поведения в лифте. Ребенку нельзя опираться на двери, трогать их движущиеся части, без нужды нажимать кнопки, прыгать или баловаться в кабине. Дети могут ездить в лифте без взрослых только в том случае, если они достают до нужных кнопок, не боятся оставаться в кабине одни и знают, как вызвать диспетчера или службу 112.

В лифте категорически запрещается курить, разжигать огонь, перевозить горючие жидкости, прикасаться к проводам, раскачивать кабину или превышать допустимый вес груза. Если в доме случился пожар, пользоваться лифтом нельзя ни в коем случае.

«Если вы застряли в лифте, постарайтесь сохранять спокойствие, сообщите диспетчеру о проблеме, а если он не отвечает, то свяжитесь с близкими, привлеките внимание соседей или позвоните по номеру 112», — пояснил Сергей Щетинин. Пока ждете помощь, стойте или сидите в центре кабины, не раскачивайте лифт, не прыгайте, не нажимайте все кнопки подряд и не пытайтесь раздвинуть двери самостоятельно, особенно если кабина остановилась между этажами.