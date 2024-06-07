Правила безопасного отдыха у воды напомнили в «Мособлпожспасе»

Спасатели напомнили жителям Подмосковья о правилах безопасного отдыха у воды. Они рассказали об опасности купания на необорудованных пляжах.

Как рассказали в «Мособлпожспасе», многие жители выбирают для отдыха тихие удаленные пляжи, которые не оборудованы для купания. Купание в таких местах может привести к печальным последствиям. По словам заместителя начальника территориального управления № 7 Андрея Федосова, важно придерживаться рекомендаций специалистов и выбирать безопасные места для отдыха.

«В неизвестных водоемах под водой чаще всего прячутся битые стекла, острые камни, резкие углубления, различный мусор и многое другое. Отдыхающим следует остановить свой выбор на водных объектах, которые оборудованы и предназначены для купания. В таких местах дно обследовано и очищено от посторонних предметов, имеются кабинки для переодевания, обозначены границы для купания, есть стенды с правилами безопасности, а также там дежурят спасатели», — сказал он.

Андрей Федосов добавил, что в жаркий день важно использовать солнцезащитные средства, брать с собой на природу запас воды и лекарства.

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