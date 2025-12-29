Практический урок по медицине провели для старшеклассников в Одинцове

В «Десятом лицее» для старшеклассников провели практический урок по медицине. Познавательное мероприятие провели в рамках профориентационного курса «Медикум».

Занятие прошло в специализированном кабинете, оборудованном под мини‑поликлинику: под руководством Дмитрия Карева лицеисты отрабатывали первичную диагностику — измерение температуры, пульса и артериального давления с тонометром, разбор физиологических норм и возможных отклонений. Учились заполнять температурные листы и другие учетные формы, что тренирует аккуратность и навык систематизации данных.

Программа призвана дать школьникам базовые медицинские знания и начальные навыки. Кроме практических приемов, в рамках урока обсудили основы первой помощи, правила гигиены и безопасности при работе с пациентом, а также профессиональные маршруты в медицине — специальности, требования к обучению и возможные этапы стажировок.

По словам руководства лицея, такие занятия формируют не только технические умения, но и ответственность, коммуникативные навыки и осознанное отношение к выбору профессии в здравоохранении.