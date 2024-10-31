Практические задачи из газовой отрасли внедрят в обучение студентов Подмосковья

Настоящие производственные задачи внедрят в обучение студентов технических вузов в газовой отрасли. Эти и другие решения обсудили руководители ведущих университетов, а также специалисты в области теплоэнергетики Московской области на совещании в «Мособлгазе».

Как рассказали в Министерстве энергетики Московской области, в совещании приняли участие представители МГТУ имени Баумана, РГУ нефти и газа имени Губкина, Московского Политеха, Государственного университета по землеустройству, а также представители Министерств энергетики образования Московской области.

Участники также начали работу над итоговым документом о создании научно-производственного инновационного кластера газовой отрасли.